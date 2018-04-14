Ещё
В «химатаке» в Думе использовали хлор и другие газы, заявили в Париже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «химатаке» в Думе использовали хлор и другие газы, заявили в Париже 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости. Хлор и другие газы были использованы при химической атаке в сирийской Думе, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV.
"Исследования, которые мы провели, позволяют определить все газы, которые были использованы. Это хлор, без сомнения, и есть и другие элементы. Анализы, которые проводились в лаборатории, показывают, что проявлявшиеся симптомы вызваны другими газами", — сказал министр.
Ранее на сайтах МИД и министерства обороны Франции был опубликован рассекреченный доклад разведки, в котором говорилось, что для химатаки в Думе, вероятно, использовались «удушающие вещества и фосфорорганические соединения или цианистоводородная кислота».
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума, что сирийские власти отрицали.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Дым в районе научно-исследовательского центра после авиаударов по Дамаску
РИА Новости: последние новости
Захарова назвала удар Запада по Сирии крестом на переговорном процессе США вовлекают мир в войну, заявил Володин В Госдуме обвинили страны Запада в военной агрессии из-за действий в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии307
Путин прокомментировал атаку по Сирии1531
Захарова отреагировала на ночной удар127
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии121
«Оскорбление президента России неприемлемо»338
Видео
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение