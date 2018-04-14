В «химатаке» в Думе использовали хлор и другие газы, заявили в Париже

"Исследования, которые мы провели, позволяют определить все газы, которые были использованы. Это хлор, без сомнения, и есть и другие элементы. Анализы, которые проводились в лаборатории, показывают, что проявлявшиеся симптомы вызваны другими газами", — сказал министр.

Ранее на сайтах МИД и министерства обороны Франции был опубликован рассекреченный доклад разведки, в котором говорилось, что для химатаки в Думе, вероятно, использовались «удушающие вещества и фосфорорганические соединения или цианистоводородная кислота».

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии . Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума, что сирийские власти отрицали.

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