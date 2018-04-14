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В Индонезии ждут визита президента России во второй половине года
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В Индонезии ждут визита президента России во второй половине года 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Индонезия ждет президента России Владимира Путина с визитом во второй половине этого года. Об этом заявил в субботу ТАСС индонезийский посол в РФ Вахид Куприяди в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Мы ждем подтверждения приглашения от российской стороны, — сказал дипломат. — Вероятно, такой визит может состояться во второй половине года".
По словам посла, визит российского лидера укрепит стратегическое партнерство между двумя странами.
Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо встречались 18 мая 2016 года в Сочи.
Путин и Видодо по итогам встречи на полях саммита Россия — АСЕАН объявили о достижении ряда соглашений. Среди важнейших из них — развитие военно-технического сотрудничества. Было условлено укреплять контакты по линии оборонных ведомств и силовых структур, координировать усилия по противодействию международному терроризму, в том числе расширить обмен разведданными. Речь шла также об облегчении визового режима, перспективах создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией и развитии экономических связей.
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