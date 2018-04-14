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Во время ударов по Сирии россияне не пострадали
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Во время ударов по Сирии россияне не пострадали 

BFM.RU 9 часов назад
Фото: Подмосковье Сегодня
По данным российского посольства в Дамаске, граждан РФ среди пострадавших после ударов США, Великобритании и Франции по Сирии нет, сообщает МИД РФ.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита силами сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.
Как отметили в МИД, среди объектов, подвергшихся нападению — научно-исследовательский центр в сирийской столице, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэропортов, армейские склады. Нанесен значительный материальный ущерб, в том числе гражданской инфраструктуре, передает РИА Новости.
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