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Пушков объяснил одобрение НАТО ударов по Сирии
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Пушков прокомментировал одобрение ударов по Сирии странами НАТО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что ряд стран одобрил удары США по Сирии, поскольку Соединенные Штаты "платят за НАТО".
Из всех стран-членов НАТО США тратят на Альянс наибольшую долю своего ВВП — 3,6%.
"Не сомневался, что все страны НАТО одобрят удары по Сирии. Для этого НАТО и создавали, чтобы держать в узде союзников США. Ни к международному праву, ни к "самостоятельности" стран-членов это отношения не имеет: США платят за НАТО — получают поддержку в нужных им ситуациях", — написал он в Twitter.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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