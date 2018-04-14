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Маркон не будет отменять визит в Россию
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Маркон не будет отменять визит в Россию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава МИД Франции заявил, что речи об отмене визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию не идет, передает Reuters.
По его словам, необходимо продолжать диалог с Россией.
Ранее сообщалось, что Москва продолжает подготовку к визиту президента Франции Эммануэля Макрона, который запланирован на май, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщал, что визит Макрона в Россию в мае должен состояться.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
"Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
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