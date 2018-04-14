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Захарова отреагировала на ночной удар
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Захарова отреагировала на ночной удар 

Рамблер 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракетный удар США, Франции и Великобритании по Сирии сильно навредит переговорному процессу и воодушевит террористов, сообщает РИА Новости.
«Это, по большому счету, крест на переговорном процессе, который может быть поставлен. Эта акция дала мощный сигнал экстремистам и боевикам относительно того, что они делают все правильно. И та провокация, которая была осуществлена с якобы применением Дамаском химоружия, за ней, конечно, стояли экстремисты и боевики на земле, получается, поддержана странами, которые нанесли удар», — сказала она.
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в ночь на 14 апреля.
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