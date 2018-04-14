«Разрядились и отползут». Сенатор об ударе США по Сирии 

Президент России Владимир Путин резко осудил удар коалиции во главе с США по объектам сирийского правительства в Хомсе. По словам российского лидера, таким образом союзники нарушили устав ООН. В связи с чем, Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности для обсуждения «агрессивных действий США и их союзников».
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что из-за своих действий США вскоре лишатся поддержки мирового сообщества.
«США сейчас заручатся поддержкой союзников, в том числе стран Евросоюза, которые всегда говорят «одобрямс!». Но, скорее всего, эта волна спадет, и [союзники] все таки поймут, а чего они там [в Сирии] добились. Что они хотели показать? То ли сдержать слово и нанести удар, то ли пар выпустить после своих же нагнетаний, то ли тихонечко разрядиться таким образом и отползти. Хотя», — заявил НСН Джабаров.
Сенатор выразил уверенность, что после тщательного анализа ситуации другие страны поймут, чего пытались добиться США своим ударом.
«Макрон, который, как выяснилось, не участвовал в этой атаке, воинственно заявляет, что это только начало. Начало то хорошее, но как бы печальным не был конец. Сейчас военные проведут анализ и ситуация может повернуться совсем другим образом, не в пользу американцев, которые по сути показали всему миру, что они своими попытками пытались сорвать работу наблюдателей ОЗХО, предотвратить разоблачения, которые уже появились в прессе по всем постановочным актам так называемой химической атаки», — отметил член Совфеда.
Джабаров также подчеркнул, что эффективность удара коалиции была крайне низкой. Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что сирийскими ПВО перехвачена 71 крылатая ракета из ста, выпущенных силами коалиции.
«Судя по тем ударам, которые удалось отразить сирийским ПВО, эффективность этой атаки американцев была крайне низкая. По сути все самые современные американские и британские ракеты были сбиты устаревшими сирийскими ПВО еще советского производства», — добавил в разговоре с НСН сенатор.
Напомним, в ночь на 14 апреля США начали вооружённую операцию против Сирии. Вашингтон поддержали Франция и Великобритания. Как рассказали в Минобороны России, всего было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Удары наносились по Дамаску и окрестностям Хомса, пишет RT.
При этом анонсированное Францией участие в авиаударе по Сирии вместе с США и Великобританией не подтвердилось данными Минобороны РФ.