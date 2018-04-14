«Разрядились и отползут». Сенатор об ударе США по Сирии

Президент России Владимир Путин резко осудил удар коалиции во главе с США по объектам сирийского правительства в Хомсе. По словам российского лидера, таким образом союзники нарушили устав ООН . В связи с чем, Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности для обсуждения «агрессивных действий США и их союзников».

«США сейчас заручатся поддержкой союзников, в том числе стран Евросоюза , которые всегда говорят «одобрямс!». Но, скорее всего, эта волна спадет, и [союзники] все таки поймут, а чего они там [в Сирии ] добились. Что они хотели показать? То ли сдержать слово и нанести удар, то ли пар выпустить после своих же нагнетаний, то ли тихонечко разрядиться таким образом и отползти. Хотя», — заявил НСН Джабаров.

Сенатор выразил уверенность, что после тщательного анализа ситуации другие страны поймут, чего пытались добиться США своим ударом.

«Макрон, который, как выяснилось, не участвовал в этой атаке, воинственно заявляет, что это только начало. Начало то хорошее, но как бы печальным не был конец. Сейчас военные проведут анализ и ситуация может повернуться совсем другим образом, не в пользу американцев, которые по сути показали всему миру, что они своими попытками пытались сорвать работу наблюдателей ОЗХО , предотвратить разоблачения, которые уже появились в прессе по всем постановочным актам так называемой химической атаки», — отметил член Совфеда

«Судя по тем ударам, которые удалось отразить сирийским ПВО, эффективность этой атаки американцев была крайне низкая. По сути все самые современные американские и британские ракеты были сбиты устаревшими сирийскими ПВО еще советского производства», — добавил в разговоре с НСН сенатор.

Напомним, в ночь на 14 апреля США начали вооружённую операцию против Сирии. Вашингтон поддержали Франция Великобритания . Как рассказали в Минобороны России , всего было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Удары наносились по Дамаску и окрестностям Хомса, пишет RT.

При этом анонсированное Францией участие в авиаударе по Сирии вместе с США и Великобританией не подтвердилось данными Минобороны РФ.