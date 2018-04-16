СМИ рассказали о гневе Трампа после информации о высланных из Европы российских дипломатах

Как отмечается, Трамп хотел выразить солидарность с европейскими странами, но не брать на себя ведущую роль. Он хотел, чтобы цифры были сопоставимыми. Когда стало известно, что американская сторона выслала 60 дипломатов, а Франция Германия высылают по четыре дипломата, Трамп «взорвался». Сотрудники администрации обратили его внимание на то, что общее число покинувших страны Европы дипломатов приблизительно 60.

"Меня не волнует общее число!" — закричал Трамп.

По словам источника, от президента услышали много ругательств по поводу произошедшего.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп рассматривал несколько вариантов нанесения удара по сирийской территории, один из которых предусматривал поражение российских и иранских объектов.