Нидерланды поддержали действия США, Британии и Франции в Сирии

Согласно заявлению от имени правительства, ответ США, Британии и Франции «в текущих обстоятельствах является пропорциональным и обоснованным».

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