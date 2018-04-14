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Нидерланды поддержали действия США, Британии и Франции в Сирии
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Нидерланды поддержали действия США, Британии и Франции в Сирии 

РИА Новости 14 апреля 2018
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Нидерланды считают действия США, Франции и Британии, которые нанесли ночью удары по Сирии, соразмерными, говорится в заявлении премьера страны Марка Рютте.
Согласно заявлению от имени правительства, ответ США, Британии и Франции «в текущих обстоятельствах является пропорциональным и обоснованным».
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
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