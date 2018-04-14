Ещё
МИД Украины заявил о договорённостях с Колумбией об ускорении введения «безвиза»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Российские истребители поднялись в небо Сирии

МИД Украины заявил о договорённостях с Колумбией об ускорении введения «безвиза» 

RT на русском 1 час назад
Представители Украины и Колумбии договорились о необходимости активизировать усилия по подписанию в ближайшее время двустороннего соглашения о безвизовом режиме. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.
В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев 13 апреля встретился с высокопоставленными представителями МИД Колумбии.
«Стороны констатировали необходимость активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии», — говорится в сообщении.
Также они достигли договорённости о «предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей».
Ранее власти Канады заявили о несоответствии Украины безвизовым требованиям страны.
RT на русском: последние новости
CNN: удары по Сирии Россия скорее всего оставит без ответа Посол России об ударах США по Сирии: худшие опасения оправдались В Госдуму внесён законопроект об ответных мерах на санкции США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии201
Путин прокомментировал атаку по Сирии1496
«Оскорбление президента России неприемлемо»326
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»199
Захарова отреагировала на ночной удар118
Видео
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение