МИД Украины заявил о договорённостях с Колумбией об ускорении введения «безвиза» 

Представители Украины и Колумбии договорились о необходимости активизировать усилия по подписанию в ближайшее время двустороннего соглашения о безвизовом режиме. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.
В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев 13 апреля встретился с высокопоставленными представителями МИД Колумбии.
«Стороны констатировали необходимость активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии», — говорится в сообщении.
Также они достигли договорённости о «предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей».
Ранее власти Канады заявили о несоответствии Украины безвизовым требованиям страны.