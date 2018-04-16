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Макрон заявил о желании выработать политическое решение по Сирии вместе с США
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Макрон заявил о желании выработать политическое решение по Сирии вместе с США 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
По итогам встречи с премьер-министром Новой Зеландии французский лидер сказал, что всеобъемлющее политическое решение должно быть выработано вместе с Вашингтоном.
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