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Макрон заявил о желании выработать политическое решение по Сирии вместе с США
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Макрон заявил о желании выработать политическое решение по Сирии вместе с США
Говорит Москва
1 час назад
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Газета "Труд"
По итогам встречи с премьер-министром
Новой Зеландии
французский лидер сказал, что всеобъемлющее политическое решение должно быть выработано вместе с Вашингтоном.
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