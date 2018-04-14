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В МИД РФ назвали удар по Сирии грубым и наглым нарушением международного права
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В МИД РФ назвали удар по Сирии грубым и наглым нарушением международного права 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Запад занимается манипуляцией общественным сознанием, считают в российском внешнеполитическом ведомстве.
Грубым и наглым нарушением международного права назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова удар США и их союзников по Сирии.
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