В МИД РФ назвали удар по Сирии грубым и наглым нарушением международного права

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Действия США в Сирии не останутся без последствий — посол России в США

В Госдуму внесли законопроект об ответных санкциях против США

В СМИ появились сообщения о наличии у США доказательств предполагаемой химатаки в Сирии