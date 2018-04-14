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Захарова назвала удар по Сирии грубым и наглым нарушением международного права
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Захарова назвала удар по Сирии грубым и наглым нарушением международного права
ТАСС
2 часа назад
Комментарии
Удар по
Сирии
— грубое и наглое нарушение международного права, перечеркивающее работу
ОЗХО
— Захарова.
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