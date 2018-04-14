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Захарова назвала удар по Сирии грубым и наглым нарушением международного права
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Захарова назвала удар по Сирии грубым и наглым нарушением международного права 

ТАСС 2 часа назад
Удар по Сирии — грубое и наглое нарушение международного права, перечеркивающее работу ОЗХО — Захарова.
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