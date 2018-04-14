Ударами по Сирии США снова растоптали международное право, заявил Калашников

Ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии в очередной раз подтверждают, что международное право давно растоптано США , отметил председатель Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников КПРФ ).

«Это самая настоящая агрессия, нападение», — подчеркнул депутат в разговоре с « Парламентской газетой «.

В период, когда США бомбили Ливию , напомнил Калашников, они хотя бы позаботились о том, чтобы получить так называемое «разрешение» в ООН . В то время, как удары по Сирии 14 апреля нанесли в отсутствие любых международных допусков.

По мнению Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Россия должна предоставить возможность Асаду для защиты своей страны.

»Понятно, что в полной мере, как того требует международное право, мы его защитить не сможем. Необходимо хотя бы помочь с вооружением и тем самым ответить американцам», — пояснил Калашников.

В субботу с 03:42 по 05:10 по московскому времени США совместно с Великобританией Францией нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

По данным Минобороны России, атака по объектам гражданской и военной инфраструктуры производилась совместно кораблями и самолётами, нападению подверглось порядка 10 объектов на территории САР.