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Ударами по Сирии США снова растоптали международное право, заявил Калашников
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Ударами по Сирии США снова растоптали международное право, заявил Калашников 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии в очередной раз подтверждают, что международное право давно растоптано США, отметил председатель Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
«Это самая настоящая агрессия, нападение», — подчеркнул депутат в разговоре с «Парламентской газетой«.
В период, когда США бомбили Ливию, напомнил Калашников, они хотя бы позаботились о том, чтобы получить так называемое «разрешение» в ООН. В то время, как удары по Сирии 14 апреля нанесли в отсутствие любых международных допусков.
По мнению Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Россия должна предоставить возможность Асаду для защиты своей страны.
»Понятно, что в полной мере, как того требует международное право, мы его защитить не сможем. Необходимо хотя бы помочь с вооружением и тем самым ответить американцам», — пояснил Калашников.
В субботу с 03:42 по 05:10 по московскому времени США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.
По данным Минобороны России, атака по объектам гражданской и военной инфраструктуры производилась совместно кораблями и самолётами, нападению подверглось порядка 10 объектов на территории САР.
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