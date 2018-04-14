Реакцию России на удар Запада по Сирии в Совфеде обсудят 16 апреля

Отвечая на вопрос о возможной законодательной реакции на действия США, Косачев отметил, что пока не видит «необходимости дополнительных законодательных инициатив РФ ». По его словам, и международное право, и российское законодательство на это счет прописаны исчерпывающим образом и не нуждаются в переделке.

"Добиваться надо того, чтобы международное право соблюдалось, а для этого нужны меры дипломатического, экономического, юридического характера", — считает глава комитета. Конкретные меры будут обсуждаться на заседании. Косачев также назвал шаг стран Запада атакой в поддержку терроризма. По его оценке, она бьет по мирному урегулированию, в котором Запад, видимо, не заинтересован. По его мнению, уроки 11 сентября 2001 гола ничему не научили Америку и ее союзников.