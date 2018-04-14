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Реакцию России на удар Запада по Сирии в Совфеде обсудят 16 апреля
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Реакцию России на удар Запада по Сирии в Совфеде обсудят 16 апреля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Комитет Совета Федерации по международным делам соберется на заседание 16 апреля, чтобы обсудить возможные меры в ответ на удар США и их союзников по Сирии. Заседание анонсировал глава комитета Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24».
Отвечая на вопрос о возможной законодательной реакции на действия США, Косачев отметил, что пока не видит «необходимости дополнительных законодательных инициатив РФ». По его словам, и международное право, и российское законодательство на это счет прописаны исчерпывающим образом и не нуждаются в переделке.
"Добиваться надо того, чтобы международное право соблюдалось, а для этого нужны меры дипломатического, экономического, юридического характера", — считает глава комитета. Конкретные меры будут обсуждаться на заседании. Косачев также назвал шаг стран Запада атакой в поддержку терроризма. По его оценке, она бьет по мирному урегулированию, в котором Запад, видимо, не заинтересован. По его мнению, уроки 11 сентября 2001 гола ничему не научили Америку и ее союзников.
Сенатор также прокомментировал поддержку Турцией ударов США и их союзников, заявив, что это — ошибка. У Анкары есть претензии к Дамаску, но это не повод для поощрения агрессии, отметил Косачев.
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