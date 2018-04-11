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Между Британией, Францией и США нет единства по Сирии, считает Шаманов
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Между Британией, Францией и США нет единства по Сирии, считает Шаманов 

РИА Новости 11 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом нет единства по сирийскому вопросу, заявил в среду глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Ранее в среду Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.
»Как бы эмоциональны и угрожающи ни были заявления господина Трампа, мы уже видим реакцию и Мэй, и Макрона, которые однозначно его не поддержали, что говорит о том, что у них нет единства", — сказал Шаманов в эфире телеканала «Россия 1».
Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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