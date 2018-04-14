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Захарова прокомментировала удар США по Сирии
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Захарова прокомментировала удар США по Сирии 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Сирия была обстреляна в тот момент, когда ее народ получил шанс на мирное будущее.
«По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар…За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
По ее мнению, американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность, поскольку именно данные из средств массовой информации, а не реальные доказательства о якобы проведенной в Думе химатаке послужили поводом к нанесению ракетных ударов со стороны США.
В ночь на субботу США и их союзники нанесли ракетные удары по Сирии, было выпущено более 100 ракет.
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