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В Бельгии призвали сосредоточиться на предотвращении эскалации в Сирии
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В Бельгии призвали сосредоточиться на предотвращении эскалации в Сирии 

РИА Новости 43 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Бельгия решительно осуждает применение химоружия в Сирии, понимает совместные действия США, Франции и Британии, теперь необходимо сосредоточиться на политических действиях для предотвращения эскалации, заявил премьер страны Шарль Мишель.
"Бельгия решительно осуждает применение химического оружия в Сирии. Мы демонстрируем понимание совместных действий США, Франции и Великобритании. Сейчас необходимо сосредоточиться на политических переговорах, чтобы избежать эскалации", — говорится в заявлении главы бельгийского правительства в его аккаунте Twitter.
ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, что сирийские власти категорически отрицали.
Ранее МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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