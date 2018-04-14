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Глава МИД ФРГ назвал «в настоящее время не очень реалистичным» возвращение России в G7
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Глава МИД ФРГ назвал «в настоящее время не очень реалистичным» возвращение России в G7 

Прайм 57 минут назад
Фото: Прайм
«В настоящее время это не очень реалистично», — заявил министр, отвечая на вопрос журналиста Spiegel.
Маас добавил, что «мы должны требовать от России, чтобы она возобновила конструктивное участие в международной политике».
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