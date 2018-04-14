Глава МИД ФРГ назвал «в настоящее время не очень реалистичным» возвращение России в G7 

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В Госдуму внесен проект ответных мер на санкции США

Путин: Действия США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и провоцируют волну беженцев

Приобретение самолетов для Курил идет не так быстро, как хотелось бы - губернатор