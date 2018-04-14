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В Совфеде оценили возможные последствия «авантюры США в Сирии»
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В Совфеде оценили возможные последствия «авантюры США в Сирии» 

РИА Новости 2 часа назад
ГОРКИ, 14 апр — РИА Новости. Если мир проглотит авантюру западной коалиции в Сирии, следующий удар может быть нанесен по любой стране, включая Россию, заявил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, что сирийские власти категорически отрицали.
"Вот эта проамериканская коалиция сейчас должна остаться в меньшинстве, причем в абсолютном меньшинстве. Если этого не произойдет, если мир проглотит эту авантюру, в следующий раз удар может быть нанесен по любой стране мира, включая, к сожалению, и нашу страну, будь то за пределами или в пределах наших национальных границ", — сказал Косачев.
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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