Китайские СМИ предсказывают осложнение ситуации вокруг КНДР

Великобритании и Франции в ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости . Безрассудные военные действия США Сирии нарушили основополагающие принципы современных международных отношений, они осложняют не только сирийский кризис, но и будут иметь негативный эффект на процесс денуклеаризации Корейского полуострова, так как КНДР будет рассматривать наличие ядерного оружия как единственную гарантию от американского нападения, пишут китайские СМИ, комментируя субботние удары Вашингтона и его союзников по Сирии.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Напоминает Ирак-2003

Газета China Daily в опубликованном комментарии пишет, что субботние удары США и их союзников по Сирии стали плохим примером, говорящим о том, что мировая супердержава может использовать в обход ООН подобные военные действия в любой момент против любой страны, которая ей не нравится.

"Поводом для удара стала химатака в городе Дума , которую сирийское правительство неоднократно отрицало. Удары начались до того, как миссия ОЗХО приступила к выяснению обстоятельств происшествия. Почему США и их союзники не стали дожидаться результатов расследования?" — задается вопросом издание.

По мнению газеты, действия США и их союзников в Сирии «напоминают Ирак 2003 года, когда США вторглись в страну, утверждая, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения». Однако такое оружие не было найдено, а развязанная война привела к нестабильности в Ираке и процветанию террористических сил. «США и их союзники должны принести извинения иракскому народу и всему миру», — считает газета.

Издание также отмечает, что у правительственных войск Сирии, которые владеют преимуществом в настоящее время, не было никаких причин применять химическое оружие.

"Жаль, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию, осуждающую эти авиаудары, но история покажет, что они были ошибочными — так же, как и военная импульсивность США в Ираке", — резюмирует издание.

Негативный эффект на КНДР

China Daily также отмечает, что «грубые военные действия США и их союзников, вероятнее всего, усложнят и возможность политического урегулирования других горячих вопросов.

»Их действия будут иметь негативный эффект на процесс декнуклеаризации Корейского полуострова, так как КНДР будет рассматривать наличие ядерного оружия в качестве единственной гарантии от подобных военных ударов США и их союзников", — считает газета.

Издание Global Times в своей редакционной статье «Безрассудный удар по Сирии — позорный акт» пишет, что США катастрофически недооценивают негативные последствия своих «безумных военных действий».

"Они неизбежно приведут к ненависти и к вере многих стран в то, что альтернативным методом урегулирования конфликтов или споров может быть только использование военной силы. Можно уже предвидеть, что военные удары по Сирии окажут негативное влияние на предстоящие переговоры между двумя Кореями и переговоры Трампа с Ким Чен Ыном ", — пишет газета.

По мнению издания, одна из главных черт дипломатии администрации Трампа — «самоволие и безрассудство, так как будто всемогущие США имеют право делать все, что хотят».

Газета также сомневается в том, что у правительственных войск Сирии был какой-то повод для использования химического оружия, так как это может привести лишь к осуждению. Издание отмечает, что удары на самом деле не ослабили правительственные войска и не нанесли ущерба военному присутствию России , но они убедили в том, что Трамп может ударить.

"Возможно, Трамп и его команда сами не имеют представления о том, что они хотят в Сирии. Они хотят показать силу США и Запада, отправить предупреждение своим потенциальным оппонентам и усилить единство Запада", — говорится в статье.

По мнению издания, военные действия США и их союзников вышли за рамки ООН и нарушили основы современных международных отношений.

"Без мандата ООН США, Великобритания и Франция вели себя как жулики. Неважно, какие они трогательные оправдания находят для себя, они не могут изменить того факта, что линчевали Сирию без всяких доказательств", — пишет газета.

Борьба за место на Ближнем Востоке

Государственное агентство Синьхуа в своей аналитической статье пишет, что вмешательство США имело ряд как внутренних, так и внешних причин.

"Во-первых, развитие ситуации в Сирии заставило США действовать. Правительственные войска не потерпели поражение от поддерживаемых США антиправительственных вооруженных сил, более того армия постепенно захватила инициативу на поле битвы. США не хотят, чтобы правительство Асада получило еще больше побед, укрепило свою политическую власть, и именно поэтому волей-неволей им пришлось вмешаться", — анализирует агентство.

Еще двумя факторами, повлиявшими на решение США, агентство называет преобладание «ястребов» в американской команде, а также реализацию Вашингтоном своей стратегии на Ближнем Востоке.