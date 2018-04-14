Турчак: благодаря усилиям России сорвать мирное урегулирование в Сирии не удастся

Комментируя субботнее обострение ситуации, парламентарий, находящийся с рабочим визитом в Дамаске , отметил, что провокации Вашингтона и поддержавших его стран не достигнут цели, так как Москва сделает всё для того, чтобы процесс урегулирования продолжался.

Сенатор также добавил, что действия западной коалиции «подрывают усилия России и стран региона по урегулированию ситуации в Сирии и дестабилизируют обстановку на Ближнем Востоке в целом».

«Посредством грубых провокаций, Вашингтон и его два ближайших союзника пытаются дискредитировать Россию и её партнеров в глазах мирового сообщества», — обратил внимание секретарь Генсовета «Единой России».

В подтверждение позиции сенатор напомнил о «срежиссированных западными спецслужбами» инцидентах в британском Солсбери и сирийской Думе , которые затем стали использоваться в качестве повода для агрессии против Сирии и информационных нападок на Россию.

«США, Великобритания и Франция не только не выполняют свои обязанности по поддержанию мира и глобальной стабильности как постоянные члены Совбеза ( ООН — прим. ред.), но и демонстративно пренебрегают ими. Отсутствие каких-либо доказательств причастности России и Сирии к использованию химического оружия со стороны ОЗХО не принимается в расчёт западными политиками и СМИ. Напротив, делается все для того, чтобы замести следы незаконной деятельности западных спецслужб при организации и реализации антироссийских провокаций», — сказал Турчак.

Коалиция стран во главе с США утром в субботу нанесла ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Российские силы ПВО, находящиеся на базах в Хмеймиме и Тартусе, задействованы не были, но отслеживали все пуски.