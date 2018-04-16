МИД Бельгии заявил о необходимости настоящего диалога с Россией

"Дискуссии, которые у нас были по России и Ирану, показали, что в обоих случаях мы должны открыть настоящий диалог", — сказал Рейндерс.

Он также выразил надежду на то, что ЕС сможет способствовать диалогу с Россией и Ираном. А Москва Тегеран окажут давление на Дамаск для возобновления политического диалога.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС подтверждает готовность сотрудничать с Россией по ряду международных вопросов.

В частности, по ядерной сделке с Ираном и процессу ближневосточного урегулирования.