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МИД Бельгии заявил о необходимости настоящего диалога с Россией
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МИД Бельгии заявил о необходимости настоящего диалога с Россией 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс считает, что встреча глав МИД стран ЕС продемонстрировала необходимость настоящего диалога с Россией и Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Дискуссии, которые у нас были по России и Ирану, показали, что в обоих случаях мы должны открыть настоящий диалог", — сказал Рейндерс.
Он также выразил надежду на то, что ЕС сможет способствовать диалогу с Россией и Ираном. А Москва и Тегеран окажут давление на Дамаск для возобновления политического диалога.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС подтверждает готовность сотрудничать с Россией по ряду международных вопросов.
В частности, по ядерной сделке с Ираном и процессу ближневосточного урегулирования.
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