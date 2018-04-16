МИД Бельгии выступил за необходимость диалога с РФ и Ираном по Сирии

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс убежден в необходимости вести диалог Запада с Россией Ираном для урегулирования сирийского конфликта. "Нужно возобновить диалог по сирийскому досье, будь то с Ираном или с Россией. Мы заинтересованы попытаться оказать достаточно сильное давление, чтобы суметь вернуться на путь политического диалога. Это в равной мере необходимо в отношении химического оружия", — сказал министр перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Великобритании и По мнению Рейндерса, в Сирии настало время политического диалога, исключающего применение военных мер против официального Дамаска . А именно авиаударов, которые 14 апреля США Франции в одностороннем порядке осуществили по Сирии. "Был подан очень сильный сигнал, чтобы указать на «красную линию». Но теперь нужен механизм, чтобы больше не понадобились действия такого рода для возможности бороться против использования химического оружия", — цитирует "Интерфакс" главу МИД Бельгии. Дидье Рейндерс отметил, что приоритетом встречи Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге станет вопрос о том, как перезапустить политический диалог по Сирии.