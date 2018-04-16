МИД Бельгии: для урегулирования ситуации в Сирии нужен диалог с Россией

"Пришло время политического диалога. Мы должны встать на путь диалога с Ираном Россией ", — подчеркнул министр.

Как сообщает ТАСС, Рейндерс считает, что нужно осудить применение химического оружия, одновременно начав консультации в Швейцарии . По его словам, необходимо, чтобы спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура запустил переговоры в Женеве.

К диалогу с Россией призвал и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель . Он напомнил, что у России есть свои интересы в Средиземноморье.

"Нужно суметь вести диалог в международном плане, включая тех, с кем у нас есть разногласия", — сказал глава бельгийского правительства.

Как сообщает «Интерфакс», Бельгия, по словам премьера, была предупреждена о готовящихся ударах по Сирии.