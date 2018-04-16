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МИД Бельгии: для урегулирования ситуации в Сирии нужен диалог с Россией
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

МИД Бельгии: для урегулирования ситуации в Сирии нужен диалог с Россией 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Для урегулирования конфликта в Сирии необходим политический диалог. Об этом заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге. По его мнению, конфликт в Сирии не будет решен военными методами.
"Пришло время политического диалога. Мы должны встать на путь диалога с Ираном и Россией", — подчеркнул министр.
Как сообщает ТАСС, Рейндерс считает, что нужно осудить применение химического оружия, одновременно начав консультации в Швейцарии. По его словам, необходимо, чтобы спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура запустил переговоры в Женеве.
К диалогу с Россией призвал и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Он напомнил, что у России есть свои интересы в Средиземноморье.
"Нужно суметь вести диалог в международном плане, включая тех, с кем у нас есть разногласия", — сказал глава бельгийского правительства.
Как сообщает «Интерфакс», Бельгия, по словам премьера, была предупреждена о готовящихся ударах по Сирии.
Между тем ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что удары по Сирии были правильным решением. Вместе с тем он признал, что сместить режим Башара Асада с их помощью не удастся.
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