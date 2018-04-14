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«Оскорбление президента России неприемлемо»
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«Оскорбление президента России неприемлемо» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Посольство России в США выступило с заявлением в связи с проведением западными странами авиаударов по Сирии, в котором назвало «неприемлемым и недопустимым» оскорбление президента России.
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«Наихудшие опасения сбылись. Наши предупреждения не были услышаны. Реализуется заранее разработанный сценарий», — говорится в заявлении посла Анатолия Антонова.
В нем также отмечается, что такие действия не останутся без последствий, а вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что химическая атака в Сирии свидетельствует о неспособности Владимира Путина быть реальным гарантом уничтожения сирийского химического оружия. В нем также отмечается, что такие действия не останутся без последствий, а вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже.
«США — обладатель крупнейшего арсенала химического оружия — не имеет морального права винить другие страны», — сказано в заявлении российского посла.
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