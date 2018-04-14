«Оскорбление президента России неприемлемо»

Посольство России США выступило с заявлением в связи с проведением западными странами авиаударов по Сирии , в котором назвало «неприемлемым и недопустимым» оскорбление президента России.

«Наихудшие опасения сбылись. Наши предупреждения не были услышаны. Реализуется заранее разработанный сценарий», — говорится в заявлении посла Анатолия Антонова.

В нем также отмечается, что такие действия не останутся без последствий, а вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что химическая атака в Сирии свидетельствует о неспособности Владимира Путина быть реальным гарантом уничтожения сирийского химического оружия. В нем также отмечается, что такие действия не останутся без последствий, а вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже.