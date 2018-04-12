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Члены СБ ООН обсудят на консультациях ситуацию в Сирии
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Члены СБ ООН обсудят на консультациях ситуацию в Сирии 

ТАСС 12 апреля 2018
ООН, 12 апреля. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН обсудят на консультациях угрозы международному миру, прежде всего ситуацию в Сирии. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг перед началом консультаций председатель СБ ООН, постпред Перу Густаво Меса-Куадро.
"Эти консультации проводятся для обсуждения международной ситуации, прежде всего в том, что касается Сирии, — отметил он. — С инициативой их проведения выступила Боливия". «Посмотрим, что будет дальше», — добавил он.
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска. В среду Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.
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