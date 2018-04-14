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США провоцируют новую волну беженцев
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Путин: США провоцируют новую волну беженцев 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин заявил, что удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.
"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин обвинил США и союзников в нарушении международного права.
"Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
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