Путин: США провоцируют новую волну беженцев

Президент России Владимир Путин заявил, что удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин обвинил США и союзников в нарушении международного права.