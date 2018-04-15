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Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
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Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии 

Рамблер 2 часа назад
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани по телефону обсудили ракетный удар США по Сирии, сообщается на сайте Кремля.
>>Восстановлена картина атаки по Сирии
«Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях», — говорится на сайте.
Собеседники также обсудили общее положение дел в ближневосточном регионе.
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