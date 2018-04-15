Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии

«Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях», — говорится на сайте.

Собеседники также обсудили общее положение дел в ближневосточном регионе.