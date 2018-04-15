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Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии
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Путин обсудил с Роухани ситуацию в Сирии после авиаудара 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани ситуацию в Сирии после ракетного удара США и их союзников, сообщает пресс-служба Кремля.
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Лидеры констатировали, что "эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии". Путин подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях.
Также президенты обсудили общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.
Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества и расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере.
Акт агрессии против Сирии
В субботу утром США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по мнению этих стран, используются для производства химического оружия. В качестве предлога они использовали сообщения о якобы проведенной химатаке в пригороде Дамаска Восточная Гута, ответственность за которую возложили на сирийское правительство.
Дамаск отверг обвинения, российская сторона также заявила, что предполагаемая атака была постановкой. О том, что боевики готовят провокацию с инсценировкой применения химоружия, еще 13 марта сообщали в Генштабе ВС России.
С 03:42 мск до 05:10 мск по Сирии были выпущены более ста ракет, большую часть которых сбила сирийская ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки.
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