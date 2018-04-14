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Шерин предположил, как может действовать Россия в ответ на обстрел Сирии
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Шерин предположил, как может действовать Россия в ответ на обстрел Сирии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Россия не может быть безучастной к событиям в Сирии, поскольку имеет все возможности для того, чтобы показать себя мощной державой с новейшим оружием, заявил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя действия Вашингтона по отношению к Сирии.
«Наша страна не имеет права стоять в стороне, пока Трамп бомбит Сирию. Все прекрасно видим, как Россия перевооружается, сколько денег тратит на оборону и сейчас самое время показать, что Россия — мощная держава с мощным оружием. Надо продемонстрировать, как будет действовать отечественная система ПВО в Сирии, чтобы знать, как она будет действовать, если понадобится защищать Россию», — сказал Шерин.
По его словам, России сейчас противопоказано оставаться в стороне от происходящего, если она хочет, чтобы кольцо союзников США вокруг неё сжималось, а инвестиционная привлекательность оставалась на высоком уровне.
«Если наши партнёры не увидят, что мы защищаем Сирию, то и веры нам не будет, и работать они с нами не будут», — добавил парламентарий.
Шерин не сомневается, что если по Сирии будет нанесён очередной удар, то нашей стране следует применить меры воздействия в отношении хотя бы одного самолёта или ракетоносца западной коалиции.
В субботу в 04:15 утра по московскому времени президент США Дональд Трамп приказал нанести «точечные удары» по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
«Некоторое время назад я приказал ВС США начать высокоточные удары по целям, которые связаны с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада», — сказал американский лидер в обращении к согражданам.
При этом он добавил, что США не добиваются бесконечного присутствия в Сирии «ни при каких обстоятельствах»
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