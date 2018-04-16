Посол США в России назвал самую важную часть своей работы 

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что самой важной частью его работы составляет общение с рядовыми россиянами. Видеозапись с речью дипломата опубликована в соцсетях посольства.
Ханстман отметил, что видит два направления своей работы, одно из которых заключается во взаимодействии с российскими официальными лицами по текущим вопросам, а второе состоит в общении с рядовыми россиянами.
«И мне такое общение очень нравится. Я проникся уважением к вашим людям, с которыми мне доводится общаться в парках, ресторанах, у них в гостях. Это увлекательное и живое общение и они активно интересуются Соединёнными Штатами. Вот самая важная часть моей работы!» — сказал посол.
Он отметил, что заинтересован в том, чтобы обычные россияне могли лучше понять Америку.
Ранее СМИ писали, что Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что власти Соединённых Штатов готовят новые санкции в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада.