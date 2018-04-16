Посол США в России назвал самую важную часть своей работы

России Посол США Джон Хантсман заявил, что самой важной частью его работы составляет общение с рядовыми россиянами. Видеозапись с речью дипломата опубликована в соцсетях посольства.

Ханстман отметил, что видит два направления своей работы, одно из которых заключается во взаимодействии с российскими официальными лицами по текущим вопросам, а второе состоит в общении с рядовыми россиянами.

«И мне такое общение очень нравится. Я проникся уважением к вашим людям, с которыми мне доводится общаться в парках, ресторанах, у них в гостях. Это увлекательное и живое общение и они активно интересуются Соединёнными Штатами. Вот самая важная часть моей работы!» — сказал посол.

Он отметил, что заинтересован в том, чтобы обычные россияне могли лучше понять Америку.