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Франция заявила о намерении сотрудничать с Россией по Сирии
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Франция заявила о намерении сотрудничать с Россией по Сирии 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Власти Франции намерены тесно сотрудничать с Россией по сирийской проблеме и считает Россию ключевым собеседником в решении кризиса в Сирии. Об этом сообщил журналистам в субботу источник в Елисейском дворце, передает ТАСС.
"Мы считаем Россию важным партнером в разрешении сирийского кризиса", — сказал источник. По его словам, Париж «намерен поддерживать тесный контакт с Москвой по этой теме».
Также в Елисейском дворце сообщили, что ситуация в Сирии может стать одной из главных тем встречи президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина в России в мае.
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