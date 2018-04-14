Франция заявила о намерении сотрудничать с Россией по Сирии 

Власти Франции намерены тесно сотрудничать с Россией по сирийской проблеме и считает Россию ключевым собеседником в решении кризиса в Сирии. Об этом сообщил журналистам в субботу источник в Елисейском дворце, передает ТАСС.
"Мы считаем Россию важным партнером в разрешении сирийского кризиса", — сказал источник. По его словам, Париж «намерен поддерживать тесный контакт с Москвой по этой теме».
Также в Елисейском дворце сообщили, что ситуация в Сирии может стать одной из главных тем встречи президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина в России в мае.