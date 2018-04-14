В Совфеде призвали мировую общественность дать оценку ударам США и их союзников по Сирии

«Удар был нанесён по суверенному государству с нарушением всех норм международного права. США в данном случае — страна-агрессор. Те, кто поддерживают подобное, тоже страны-агрессоры. А сами действия можно расценивать как работу на стороне ИГ*, террористов, которые долгие годы ведут войну с законным сирийским правительством и народом Сирии», — сказал он.

Цеков добавил, что мировая общественность должна дать оценку случившемуся, поскольку безнаказанность подобных действий легитимирует их.

«Надеюсь, что международное сообщество отреагирует на это отрицательно. В противном случае любая страна, дорожащая своим суверенитетом, проводящая собственную политику, которая может расходиться с видением США, тоже может подвергнуться агрессии», — отметил сенатор.

Парламентарий также подчеркнул, что в сложившей ситуации Россия «не идёт на провокации и по-прежнему будет защищать страны, которые нуждаются в помощи».

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести «точечные удары» по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.

RT ведёт текстовую трансляцию.