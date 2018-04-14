Ещё
В Совфеде призвали мировую общественность дать оценку ударам США и их союзников по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде призвали мировую общественность дать оценку ударам США и их союзников по Сирии 

RT на русском 1 час назад
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT осудил совместный удар США, Франции и Великобритании по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
«Удар был нанесён по суверенному государству с нарушением всех норм международного права. США в данном случае — страна-агрессор. Те, кто поддерживают подобное, тоже страны-агрессоры. А сами действия можно расценивать как работу на стороне ИГ*, террористов, которые долгие годы ведут войну с законным сирийским правительством и народом Сирии», — сказал он.
Цеков добавил, что мировая общественность должна дать оценку случившемуся, поскольку безнаказанность подобных действий легитимирует их.
«Надеюсь, что международное сообщество отреагирует на это отрицательно. В противном случае любая страна, дорожащая своим суверенитетом, проводящая собственную политику, которая может расходиться с видением США, тоже может подвергнуться агрессии», — отметил сенатор.
Парламентарий также подчеркнул, что в сложившей ситуации Россия «не идёт на провокации и по-прежнему будет защищать страны, которые нуждаются в помощи».
Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести «точечные удары» по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
RT ведёт текстовую трансляцию.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Посол России об ударах США по Сирии: худшие опасения оправдались Захарова прокомментировала нанесение ударов США по Сирии В Госдуме прокомментировали законопроект об ответных мерах на санкции США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1023
Сирия отбивалась от атаки «Буками»972
«Оскорбление президента России неприемлемо»118
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН149
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»97
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение