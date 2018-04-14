Владимир Путин оперативно получает всю информацию о происходящем в Сирии 

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину оперативную обстановку по Сирии, где сегодня ночью западная коалиция во главе с США нанесла удары. По информации Минобороны России, удары наносились с 03:42 мск до 05:10 мск. Их целями стали как объекты военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии. Члены коалиции объясняют свои действия обвинениями президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения. Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала атаку «сигналом для каждого», кто решит использовать химическое оружие, а также сообщила, что военному решению «не было альтернатив». Во Франции удар сочли легитимным и целесообразным. Сообщается о пострадавших среди мирного населения. Есть ли среди них россияне посольство России в Дамаске пока не располагает такой информацией.