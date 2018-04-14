Ещё
России следует закрыть небо над Сирией для американцев, сказал Милонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

России следует закрыть небо над Сирией для американцев, сказал Милонов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Россия должна взять под охрану небо над Сирией, закрыв его от иностранного присутствия, заявил член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов «Парламентской газете», комментируя удары США по Сирии.
Виталий Милонов выразил уверенность, что Россия как союзник Сирии должна полностью закрыть для американцев любую военную возможность в этом регионе.
«Мы должны взять под охрану всё сирийское небо и заявить зарвавшимся янки, что нападение на наших союзников будет приравниваться к нападению на Россию», — сказал парламентарий.
По его мнению, Москва может использовать возможности противоракетной обороны, чтобы защитить Сирию от ударов США.
Утром 14 апреля Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии якобы в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
Некоторые американские политики охарактеризовали решение Трампа как неконституционное и провокационное, что, по мнению первого зампреда международного Комитета Совфеда Владимира Джабарова, может стать внутриполитической проблемой для самого Трампа.
Парламентская газета: последние новости
Россия не оставит без последствий атаку США в Сирии, заявил Антонов Россия может запретить госзакупки программного обеспечения из США США и союзники имеют доказательства химатаки в Сирии, заявила Хейли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1023
Сирия отбивалась от атаки «Буками»972
«Оскорбление президента России неприемлемо»118
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН149
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»97
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение