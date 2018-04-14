России следует закрыть небо над Сирией для американцев, сказал Милонов

Виталий Милонов выразил уверенность, что Россия как союзник Сирии должна полностью закрыть для американцев любую военную возможность в этом регионе.

«Мы должны взять под охрану всё сирийское небо и заявить зарвавшимся янки, что нападение на наших союзников будет приравниваться к нападению на Россию», — сказал парламентарий.

По его мнению, Москва может использовать возможности противоракетной обороны, чтобы защитить Сирию от ударов США.

Утром 14 апреля Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии якобы в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума

Некоторые американские политики охарактеризовали решение Трампа как неконституционное и провокационное, что, по мнению первого зампреда международного Комитета Совфеда Владимира Джабарова, может стать внутриполитической проблемой для самого Трампа.