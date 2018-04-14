Лондон, 14 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в субботу уполномочила вооруженные силы Великобритании нанести «скоординированные и точные удары» в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Сирии.
"Сегодня вечером я уполномочила британские вооруженные силы нанести скоординированные и точные удары, чтобы сократить возможности и сдержать применение химического оружия Сирией", — заявила Тереза Мэй в заявлении, опубликованном после присоединения Великобритании к ударам по Сирии.
"Мы действуем вместе с нашими американскими и французскими союзниками", — говорится в заявлении.