Ещё
Британские ВС уполномочены нанести «скоординированные и точные удары» по целям в  Сирии — Тереза Мэй
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британские ВС уполномочены нанести «скоординированные и точные удары» по целям в  Сирии — Тереза Мэй 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Лондон, 14 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в субботу уполномочила вооруженные силы Великобритании нанести «скоординированные и точные удары» в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Сирии.
"Сегодня вечером я уполномочила британские вооруженные силы нанести скоординированные и точные удары, чтобы сократить возможности и сдержать применение химического оружия Сирией", — заявила Тереза Мэй в заявлении, опубликованном после присоединения Великобритании к ударам по Сирии.
"Мы действуем вместе с нашими американскими и французскими союзниками", — говорится в заявлении.
Отметим, что США, Франция и Великобритания развернули совместную военную операцию, не получив на это полномочий от ООН, на которую, согласно ее уставу, возложена основная ответственность за обеспечение мира и безопасности в мире. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Действия США и их союзников в Сирии не останутся без последствий -- посол России в Вашингтоне А. Антонов В Госдуме выступили за срочный созыв ГА ООН по Сирии Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию -- В. Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1113
Сирия отбивалась от атаки «Буками»994
«Оскорбление президента России неприемлемо»135
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»130
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН165
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение