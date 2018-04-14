Британские ВС уполномочены нанести «скоординированные и точные удары» по целям в Сирии — Тереза Мэй

"Сегодня вечером я уполномочила британские вооруженные силы нанести скоординированные и точные удары, чтобы сократить возможности и сдержать применение химического оружия Сирией", — заявила Тереза Мэй в заявлении, опубликованном после присоединения Великобритании к ударам по Сирии.

"Мы действуем вместе с нашими американскими и французскими союзниками", — говорится в заявлении.