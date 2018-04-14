Посольство РФ в Сирии работает в штатном режиме 

Посольство РФ в Дамаске работает в штатном режиме после того, как США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.
"Информации о пострадавших россиянах нет", — проинформировали в представительстве РФ в Дамаске.
Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции, по данным Генштаба САР, выпустили около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города. «Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями», — проинформировали в Генштабе. Системы ПВО перехватили большинство ракет. Однако одна из них попала в здание, где располагался образовательный центр и научные лаборатории. Еще одна, нацеленная на военную базу рядом с Хомсом, отклонилась от цели и взорвалась, ранив трех мирных жителей.
В МИД Сирии назвали актом агрессии и нарушением международного права ракетно-бомбовый удар США, Великобритании и Франции по своей территории.
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это было сделано в целях поддержать статус мировых гегемонов, и никоим образом не связано с поиском истины вокруг якобы имевшей место химической атаки в сирийской Думе.