Генсек ООН не стал осуждать ракетный удар по Сирии

Франции и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении после ракетного удара США Великобритании по объектам в Сирии не стал осуждать эти действия, лишь напомнив о необходимости действовать в соответствии с Уставом ООН. Заявление главы

опубликовано

на официальном сайте организации.

"Я внимательно следил за сообщениями об авиаударах по Сирии, которые осуществили США, Франция и Великобритания. Есть обязательство, в особенности когда речь идет о мире и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", — сообщил Гуттериш.

Он добавил, что Совбез ООН несет ответственность за соблюдение международного мира и безопасности и призвал «воздержаться от актов, которые будут способствовать эскалации» в Сирии. Осуждать действия США и союзников он не стал, отмечает

При этом Гуттериш назвал недопустимым использование химоружия и выразил сожаление в связи с тем, что Совбезу ООН не удалось согласовать механизм расследования атак. Совбез отклонил российский проект резолюции, а РФ

наложила вето

на американский.

Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе , когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, «наиболее ответственными» за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция.

По данным российского Минобороны, в ночь на субботу по Сирии выпустили более сотни крылатых ракет. Там уверяют, что большинство ракет сирийские ПВО сбили, используя свои советские комплексы, купленные десятки лет назад.