Ещё
Генсек ООН не стал осуждать ракетный удар по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Генсек ООН не стал осуждать ракетный удар по Сирии 

Newsru.com 37 минут назад
Фото: Newsru.com
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении после ракетного удара США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии не стал осуждать эти действия, лишь напомнив о необходимости действовать в соответствии с Уставом ООН. Заявление главы
опубликовано
на официальном сайте организации.
"Я внимательно следил за сообщениями об авиаударах по Сирии, которые осуществили США, Франция и Великобритания. Есть обязательство, в особенности когда речь идет о мире и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", — сообщил Гуттериш.
Он добавил, что Совбез ООН несет ответственность за соблюдение международного мира и безопасности и призвал «воздержаться от актов, которые будут способствовать эскалации» в Сирии. Осуждать действия США и союзников он не стал, отмечает
"Газета.ру"
При этом Гуттериш назвал недопустимым использование химоружия и выразил сожаление в связи с тем, что Совбезу ООН не удалось согласовать механизм расследования атак. Совбез отклонил российский проект резолюции, а РФ
наложила вето
на американский.
Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, «наиболее ответственными» за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция.
Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд на брифинге заявил, что целью ударов были три объекта в районе Дамаска и Хомса, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт.
По данным российского Минобороны, в ночь на субботу по Сирии выпустили более сотни крылатых ракет. Там уверяют, что большинство ракет сирийские ПВО  сбили, используя свои советские комплексы, купленные десятки лет назад.
Newsru.com: последние новости
Госдума рассмотрит ответные меры на "хамские" санкции США 16 апреля BBC: Мэй готова без согласования с парламентом поддержать нанесение авиаударов по силам Асада Россия должна экстренно созвать Совбез ООН, призвали в Совете Федерации
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирия отбивалась от атаки «Буками»533
В РФ ответили на удары США по Сирии1994
Познер: «Это катастрофа для США»216
Россию предупреждали об ударе301
Названо число жертв атаки в Сирии116
Видео
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
02:34
Познер: «Это катастрофа для США»
Политика В мире
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
05:28
Шойгу докладывает Путину об атаке на Сирию
Политика Армия
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение