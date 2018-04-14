Генсек ООН призвал проявить сдержанность и избежать эскалации вокруг Сирии

"Я призываю государства-члены ООН проявить сдержанность в этих опасных обстоятельствах и избежать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации и усугубить страдания народа Сирии", — говорится в распространенном заявлении главы всемирной организации.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>