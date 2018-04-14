Ещё
Генсек ООН призвал проявить сдержанность и избежать эскалации вокруг Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Российские истребители поднялись в небо Сирии

Генсек ООН призвал проявить сдержанность и избежать эскалации вокруг Сирии 

РИА Новости 6 часов назад
ООН, 14 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после ударов США, Франции и Британии по Сирии призвал все страны проявить сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.
"Я призываю государства-члены ООН проявить сдержанность в этих опасных обстоятельствах и избежать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации и усугубить страдания народа Сирии", — говорится в распространенном заявлении главы всемирной организации.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Захарова назвала США "по-настоящему исключительными" из-за обстрела Дамаска Верховный лидер Ирана назвал заявление Трампа о победе США над ИГ* ложью Франция высоко оценила работу ОЗХО по расследованию "дела Скрипаля"
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии250
Путин прокомментировал атаку по Сирии1523
«Оскорбление президента России неприемлемо»336
Захарова отреагировала на ночной удар125
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»201
Видео
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение