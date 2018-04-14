Бомбардировки не заменят дипломатию, заявил экс-глава МИД Британии

"Военные действия могут только тогда принести успех, когда являются частью политической стратегии, реализуемой в целях миротворчества, гуманитарной помощи и обеспечения региональной безопасности. Бомбардировки не могут заменить дипломатию, а военные действия — план мирного регулирования", — написал Милибанд в Twitter.

Он отметил, что сирийские граждане нуждаются в гуманитарной помощи.

"Сирийские мирные жители нуждаются в срочной гуманитарной помощи … соседи Сирии — в поддержке для оказания помощи находящимся на их территории беженцам", — отметил экс-глава МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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