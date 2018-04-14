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Бомбардировки не заменят дипломатию, заявил экс-глава МИД Британии
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Бомбардировки не заменят дипломатию, заявил экс-глава МИД Британии 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 14 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Бомбардировки не могут заменить дипломатию, считает бывший глава МИД Великобритании Дэвид Милибанд.
"Военные действия могут только тогда принести успех, когда являются частью политической стратегии, реализуемой в целях миротворчества, гуманитарной помощи и обеспечения региональной безопасности. Бомбардировки не могут заменить дипломатию, а военные действия — план мирного регулирования", — написал Милибанд в Twitter.
Он отметил, что сирийские граждане нуждаются в гуманитарной помощи.
"Сирийские мирные жители нуждаются в срочной гуманитарной помощи … соседи Сирии — в поддержке для оказания помощи находящимся на их территории беженцам", — отметил экс-глава МИД.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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