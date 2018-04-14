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Шойгу докладывает Путину об атаке на Сирию
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Путину оперативно докладывают о ситуации в Сирии 

РИА Новости 43 минуты назад
Глава Минобороны России Сергей Шойгу докладывает президенту РФ Владимиру Путину всю оперативную обстановку по Сирии, сообщает военное ведомство.
"Министр обороны России Сергей Шойгу докладывает всю оперативную обстановку по Сирии президенту России Владимиру Путину", — говорится в сообщении Минобороны, которое приводится в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
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