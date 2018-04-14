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Российские парламентарии не пострадали от удара по Дамаску, заявил депутат
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Российские парламентарии не пострадали от удара по Дамаску, заявил депутат 

РИА Новости 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Парламентарии РФ не пострадали в результате удара стран западной коалиции по Сирии, подтвердил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее помощник главы группы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина, который находится в Сирии в составе парламентской делегации, заявил, что члены делегации парламентариев РФ в Сирии не пострадали в ходе удара США, Британии и Франции.
"Российская делегация не пострадала. Наша гостиница находилась в центре Дамаска, ракеты сюда, к счастью, не долетели. Город живет полной жизнью, если бы сюда попали ракеты — было бы огромное количество жертв среди мирного населения", — сообщил Белик, находящийся в составе делегации в Дамаске.
Удары стран западной коалиции застали всех людей в Дамаске, когда они еще спали, отметил Белик.
"Атака перед рассветом вызывает очень плохие ассоциации с гитлеровской Германией, с их вероломным ударом 22 июня 1941 года. Хочу отметить слаженную работу сирийской ПВО, которая сбила большинство «умных» ракет Трампа", — сказал Белик.
Официальная делегация парламентариев РФ прибыла в среду с официальным визитом в Сирию. В рамках программы запланирована встреча с президентом Сирии Башаром Асадом. Находясь в провинции Хомс, члены делегации обсудили возможности сотрудничества в области производства и экономики. Сирийская сторона ознакомила россиян с производством на заводах в промышленном городе Хассия.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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