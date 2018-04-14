Российские парламентарии не пострадали от удара по Дамаску, заявил депутат

Ранее помощник главы группы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина , который находится в Сирии в составе парламентской делегации, заявил, что члены делегации парламентариев РФ в Сирии не пострадали в ходе удара США , Британии и Франции

"Российская делегация не пострадала. Наша гостиница находилась в центре Дамаска , ракеты сюда, к счастью, не долетели. Город живет полной жизнью, если бы сюда попали ракеты — было бы огромное количество жертв среди мирного населения", — сообщил Белик, находящийся в составе делегации в Дамаске.

Удары стран западной коалиции застали всех людей в Дамаске, когда они еще спали, отметил Белик.

"Атака перед рассветом вызывает очень плохие ассоциации с гитлеровской Германией , с их вероломным ударом 22 июня 1941 года. Хочу отметить слаженную работу сирийской ПВО, которая сбила большинство «умных» ракет Трампа ", — сказал Белик.

Официальная делегация парламентариев РФ прибыла в среду с официальным визитом в Сирию. В рамках программы запланирована встреча с президентом Сирии Башаром Асадом . Находясь в провинции Хомс , члены делегации обсудили возможности сотрудничества в области производства и экономики. Сирийская сторона ознакомила россиян с производством на заводах в промышленном городе Хассия.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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