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Нападение на Сирию привет к эскалации, считает депутат
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Нападение на Сирию привет к эскалации, считает депутат 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, комментируя удар западной коалиции по САР, заявил, что нападение на суверенное государство, на территории которого по приглашению находятся войска РФ, чревато эскалацией.
ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, что сирийские власти категорически отрицали.
"Само по себе противостояние опасно для всего мира. Надо понимать, что это нападение на территорию суверенного государства, на территории которого, по договору, по приглашению этой страны находятся и наши войска, поэтому это черновато эскалацией", — сказал Валеев РИА Новости.
По его мнению, решение о дальнейших действиях России должен принимать президент Владимир Путин.
"Я думаю, что решение за главнокомандующим", — отметил он, отвечая на вопрос, как должна поступить Россия в связи с произошедшим нанесением ударов по территории Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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