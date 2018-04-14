Нападение на Сирию привет к эскалации, считает депутат

ВС США Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, что сирийские власти категорически отрицали.

"Само по себе противостояние опасно для всего мира. Надо понимать, что это нападение на территорию суверенного государства, на территории которого, по договору, по приглашению этой страны находятся и наши войска, поэтому это черновато эскалацией", — сказал Валеев РИА Новости.

По его мнению, решение о дальнейших действиях России должен принимать президент Владимир Путин

"Я думаю, что решение за главнокомандующим", — отметил он, отвечая на вопрос, как должна поступить Россия в связи с произошедшим нанесением ударов по территории Сирии.

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