Гуттереш: всем странам следует проявить сдержанность после ударов Запада по Сирии

Великобритании и Генсек заявил, что внимательно следит за сообщениями об ударах, которые нанесли западные страны. Он напомнил США Франции об обязательствах действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Бомбардировка Сирии западными военными не была согласована в Совете Безопасности, напоминает телеканал «Россия 24».

"Я внимательно слежу за сообщениями об авиаударах в Сирии, проведенными США, Францией и Великобританией. Есть обязательство, особенно когда речь идет о вопросах мира и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом. Главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности лежит на Совете Безопасности ООН", — отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.