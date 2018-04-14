В Турции похвалили военную операцию западных страны в Сирии

ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, что сирийские власти категорически отрицали.

"Выражаем удовлетворение проведенной в Сирии операцией США, Великобритании и Франции в ответ на химическую атаку в Думе, где погибло много мирных жителей. Есть серьезные подозрения, что эту атаку совершил сирийский режим. Использование оружия массового поражения, включая химическое, — это преступление против человечности. У международного сообщества нет сомнений в том, что сирийский режим использует химоружие", — говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, " Турция верит, что подобные преступления не останутся без наказания, которое предотвратит повторение подобных инцидентов".

Ранее МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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