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В Турции похвалили военную операцию западных страны в Сирии
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В Турции похвалили военную операцию западных страны в Сирии 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Суть Событий
АНКАРА, 14 апр — РИА Новости. Анкара выразила удовлетворение ракетными ударами, нанесенными США, Великобританией и Францией по Сирии в качестве ответа на предполагаемую химатаку в сирийской Думе, говорится в заявлении МИД Турции в субботу.
ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, что сирийские власти категорически отрицали.
"Выражаем удовлетворение проведенной в Сирии операцией США, Великобритании и Франции в ответ на химическую атаку в Думе, где погибло много мирных жителей. Есть серьезные подозрения, что эту атаку совершил сирийский режим. Использование оружия массового поражения, включая химическое, — это преступление против человечности. У международного сообщества нет сомнений в том, что сирийский режим использует химоружие", — говорится в заявлении.
Как отмечается в документе, "Турция верит, что подобные преступления не останутся без наказания, которое предотвратит повторение подобных инцидентов".
Ранее МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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