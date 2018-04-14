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В Париже вновь обвинили Дамаск в применении химоружия
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

В Париже вновь обвинили Дамаск в применении химоружия 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости. Власти Сирии брали на себя обязательство уничтожить химическое оружие, его использование недопустимо, заявил глава МИД франции Жан— Ив Ле Дриан, говоря о нанесении ударов по Сирии.
Он сказал, Дамаск решили нарушить табу, которое существует с начала XXI века, использовав химическое оружие.
По словам французского министра, использование химического оружия нарушает одну из фундаментальных норм международного и гуманитарного права. «Химическая эскалации в Сирии недопустима, потому что сирийский режим взял на себя обязательство уничтожить весь химический арсенал», — сказал глава МИД, говоря о нанесении ударов по Сирии.
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