Госдеп утверждает, что РФ не содействовала уничтожению химоружия в Сирии

"Россия продолжает срывать наши усилия, направленные на то, чтобы в ООН и на других международных площадках призвать Сирию к ответу [за якобы применение химоружия против мирного населения]", — утверждала Науэрт, добавив, что «теперь все, хватит».

Она напомнила, что в 2013 году Москва обещала помочь с тем, чтобы избавить Дамаск от запасов химоружия. «Россия не смогла сделать это, Россия была гарантом и обладала возможностью убедить Сирию остановиться», — продолжала Науэрт. Согласно ее версии, это именно РФ «лгала и передергивала каждый раз», когда постпред США в ООН Никки Хейли старалась убедить ее сдержать взятые на себя обязательства в области уничтожения химоружия в САР. Науэрт в очередной раз обвинила Россию и Иран в стремлении покрыть действия Дамаска.

В августе 2013 года благодаря усилиям российской дипломатии удалось разрешить кризис, вызванный использованием химоружия (ХО) в Восточной Гуте (пригород Дамаска). Тогда западные страны возложили ответственность за использование ХО на правительство Башара Асада . 10 сентября 2013 года по итогам переговоров в Москве глав МИД РФ и Сирии Сергея Лаврова и Валида Муаллема Дамаск согласился поставить под международный контроль свои запасы химического оружия. 14 сентября 2013 года в Женеве по итогам переговоров Лаврова и госсекретаря США Джона Керри была выработана рамочная договоренность об уничтожении сирийского ХО.