В парламенте РФ назвали причины удара по Сирии

Он связал нанесение удара по Сирии с тем, что именно в это же время должна была начать свою работу миссия ОЗХО.

— Это говорит о том, что истина никого не интересует. Как и в случае с иракским оружием массового поражения, это лишь предлог, — сказал политик. — Это было сделано сознательно, чтобы сорвать объективное расследование якобы химической атаки в Восточной Гуте.

По его словам, «западным авантюристам, которые развязали новую агрессию на Ближнем Востоке, стоило бы внимательнее отнестись к словам начальника Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова о том, что такая агрессия не останется без ответа».

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов согласен, что быстрые действия США и их союзников в Сирии направлены на опережение объективного расследования по факту применения химоружия в сирийской Думе. Он назвал шаг коалиции военным преступлением.

Удар стран западной коалиции по Сирии девальвирует работу по борьбе с международным терроризмом, назвал последствия глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— США идут на все, чтобы реализовать свое стремление по смещению режима президента Башара Асада , — заявил парламентарий.

Ударам по Сирии должна быть дана правовая оценка в рамках Совета безопасности ООН , заявил он.

Он отметил, что распоряжение об атаке западные лидеры отдали без разрешения парламента, в обход конституционных процедур.

Сентор также подчеркнул, что главы США, Великобритании Франции попытались отвлечь внимание мировой общественности от своих неудач на международной арене, включая «дело Скрипаля», устроив атаку на Сирию.

"Необходимо консолидировать международное сообщество в противодействии агрессивной политике западной коалиции, которая своими действиями несет угрозу всему человечеству", — отметил Климов.