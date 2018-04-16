Джонсон: удары по Сирии не переломят войну и не приведут к смещению Асада 

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Удары США, Великобритании и Франции по Сирии не переломят ход войны и не приведут к смене власти в Дамаске. Это признал в понедельник британский министр иностранных дел и по делам Содружества Борис Джонсон по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
"Эти удары не должны переломить ход войны и не приведут к смене режима. К сожалению, они не позволят сместить [президента Сирии Башара] Асада. Их цель — четко заявить, что мы более не потерпим применения химического оружия", — сказал он. Джонсон также сообщил, что полностью удовлетворен реакцией стран-партнеров на агрессию против арабской республики.
Коснувшись вопроса, почему правительство Терезы Мэй не обсудило с законодателями военную операцию в Сирии, он заявил, что в течение дня премьер «выступит в парламенте, ответит на все вопросы, и все получат возможность высказаться».